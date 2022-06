Mercato - PSG : Campos est déjà en grand danger pour De Jong !

Foot - Mercato - PSG

Très courtisé sur le marché des transferts, le milieu de terrain néerlandais, Frenkie de Jong, ne manque pas de prétendants. Ainsi, le PSG serait sur la piste du Barcelonais, mais Manchester United ferait également le forcing pour récupérer le Hollandais, qui n’est pas convaincu de quitter le club catalan.

C’est l’un des plus gros feuilletons de ce mercato ! Frenkie de Jong, 25 ans, est la cible de plusieurs cadors européens. On peut notamment citer le PSG, qui souhaiterait absolument recruter un milieu de terrain pour épauler Marco Verratti. Les Parisiens garderaient donc un œil sur le Néerlandais, d’autant plus que le Barça, instable sur le plan financier, pourrait plus facilement se séparer de son joueur en échange d’une grosse somme d’argent, qui pourrait lui permettre de débloquer la situation du club. Mais les Parisiens ne sont pas les seuls à vouloir tenter le coup pour l’ancien joueur de l’Ajax.

Manchester United have opened direct talks with Barça for Frenkie de Jong. Price tag around €85m, waiting for opening bid. 🚨 #MUFCDe Jong is still not convinced to leave Barça and he wants UCL football - Man Utd will try to push again as Barça need to solve financial issues. pic.twitter.com/jT18D37sPK