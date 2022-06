Mercato - Barcelone : Frenkie De Jong ne regrette pas d'avoir recalé le PSG !

Foot - Mercato - PSG

Au cœur de nombreuses rumeurs de transfert, Frenkie De Jong a évoqué son avenir au FC Barcelone. Conscient de la situation économique du club, le milieu de terrain néerlandais souhaite toutefois rester au Barça où il a signé en 2019. Un choix qu'il ne regrette absolument pas alors que le PSG avait également fait le forcing pour le recruter.

En janvier 2019, au cœur d'une magnifique saison avec l'Ajax Amsterdam, Frenkie De Jong se retrouve dans une grosse bataille entre le PSG et le FC Barcelone pour son transfert. Et alors qu'il semblait promis au club parisien, le milieu de terrain néerlandais s'engage finalement avec le Barça grâce notamment à un voyage de dernière minute des dirigeants catalans à Amsterdam. Plus de trois ans plus tard, Frenkie De Jong ne regrette pas son choix bien qu'il soit désormais sur la sellette au Barça.

Frenkie de Jong & Jurriën Timber during the first training session of the week, which has just come to an end. 📸🇳🇱 pic.twitter.com/58ZvyhLkBZ