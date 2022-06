Foot - Mercato - Barcelone

Mercato : PSG, Barcelone... Une énorme annonce tombe pour Frenkie De Jong

Publié le 18 juin 2022 à 22h45 par Axel Cornic

Central dans le dispositif de Xavi et considéré comme l’un des joueurs importants de l’équipe Frenkie de Jong est pourtant poussé vers la sortie en ce mercato estival. Le FC Barcelone aimerait en effet le sacrifier pour pouvoir renflouer ses caisses et du côté de Manchester United, on semble être bien placé pour le récupérer...

C’est une situation assez étrange. Considéré comme l’un des joueurs majeurs de l’effectif, Frenkie de Jong aimerait poursuivre sa carrière au FC Barcelone... qui de son côté semble faire tout son possible pour le vendre ! Faisant face à de gros problèmes économiques, le club catalan souhaiterait en effet sacrifier le Néerlandais afin de pouvoir rentrer dans les clous du salary cap fixé par la Liga, mais également pour pouvoir recruter lors de ce mercato estival. De Jong aurait ainsi été proposé à plusieurs clubs, mais c’est désormais Manchester United qui tiendrait la corde, où une place va se libérer avec le départ en fin de contrat de Paul Pogba.

« Pour Frenkie ce n’est pas l’argent le problème ».