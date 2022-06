Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Pogba écarte ouvertement une piste pour son avenir

Publié le 17 juin 2022 à 18h10 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec Manchester United, Paul Pogba est déjà assuré de changer de club cet été. Malgré l'intérêt du PSG, la Pioche ne serait plus qu'à un pas de signer à la Juventus. Et comme l'a précisé Zulay Pogba un départ en MLS n'est pas dans les projets de carrière de son mari Paul Pogba.

Alors que son contrat avec Manchester United arrivera à terme le 30 juin, Paul Pogba a déjà décidé qu'il n'allait pas prolongé son séjour à Old Trafford. Alors qu'elle a décidé de quitter les Red Devils librement et gratuitement cet été, la Pioche aurait alarmé le PSG et la Juventus. Toutefois, selon la presse italienne, la Vieille Dame aurait déjà fait le nécessaire pour rapatrier Paul Pogba. Mais après la Juve , la Pioche tentera-t-il une aventure exotique telle que la MLS ?

What an amazing night! Was such a good time!Make sure you watch #ThePogmentary available now on @PrimeVideoFR 🎬Love you guys ❤️ pic.twitter.com/MQ4sPOqVsL — Paul Pogba (@paulpogba) June 17, 2022

Paul Pogba pense à vivre aux USA après sa carrière