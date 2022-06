Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La Juventus touche au but pour le transfert de Di Maria

Publié le 17 juin 2022 à 15h30 par Pierrick Levallet

La saison prochaine, Angel Di Maria évoluera sous de nouvelles couleurs. Non prolongé, l’Argentin quittera le PSG cet été. Sa situation a naturellement attiré quelques prétendants, dont la Juventus. Le club turinois serait d’ailleurs tout proche de boucler le transfert d’Angel Di Maria. Tout pourrait se jouer dans les prochains jours pour l’avenir de l’ailier de 34 ans.

En fin de contrat le 30 juin prochain, Angel Di Maria ne sera plus un joueur du PSG la saison prochaine. Non prolongé et ayant déjà fait ses adieux au Parc des Princes après le 10e titre de champion de France du club de la capitale, le meilleur passeur de l’histoire de la formation parisienne va s’envoler vers un nouveau club cet été. L’Argentin aurait un objectif clair en tête : effectuer une dernière pige en Europe, dans un club qui joue la Ligue des champions, avant de retourner à Rosario Central en Argentine. Dans cette optique, quelques équipes dont la Juventus et le FC Barcelone s’intéresseraient à Angel Di Maria cet été. D’ailleurs, la Vieille Dame serait actuellement en pole position pour s’attacher les services de l’ailier de 34 ans.

Di Maria à la Juventus en début de semaine prochaine au plus tard