Mercato - PSG : Après Cristiano Ronaldo, DJ Snake fait une révélation sur De Jong

Publié le 18 juin 2022 à 21h10 par Hugo Ferreira

Fan du PSG, DJ Snake se mue parfois en insider. En effet, l’artiste avait déjà révélé que Cristiano Ronaldo souhaitait rejoindre le club de la capitale lorsqu’il évoluait sous les couleurs du Real Madrid. Et désormais, c'est sur Frenkie De Jong qu'il s'est penché. Alors que le PSG espère pouvoir boucler l’arrivée du Néerlandais lors du mercato estival, le joueur du FC Barcelone était proche de rallier la France en 2019, selon DJ Snake.

Désireux de bâtir un effectif capable d’enfin remporter la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain étudie de nombreux profils, et devrait se montrer actif. Dans le secteur offensif, Cristiano Ronaldo a notamment été évoqué du côté de la capitale il y a quelques semaines. Un intérêt qui aurait pu séduire l’international portugais, qui souhaitait rejoindre le PSG il y a quelques années comme l’expliquait DJ Snake : « J’ai croisé Cristiano Ronaldo à l’aéroport privé d’Ibiza. C’était à un moment où il devait quitter le Real Madrid. Il voulait venir au PSG. (…) CR7 voulait venir au PSG. J’ai écrit à Nasser » . Grand supporter du champion de France en titre, l’artiste semble bien renseigné sur l’actualité parisienne, lui qui a également des informations sur le dossier Frenkie De Jong. Pisté par la cellule de recrutement, le Néerlandais aurait effectivement pu rejoindre le Paris Saint-Germain dès 2019.

