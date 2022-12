Transferts - OL : Laurent Blanc va avoir du renfort sur le mercato

Guillaume de Saint Sauveur

À quelques semaines de l’ouverture du mercato hivernal, Bruno Cheyrou s’est confié sans détour à ce sujet, et le directeur du recrutement de l’OL laisse très clairement entendre qu’il tentera quelques mouvements sur le marché pour renforcer encore davantage l’effectif de Laurent Blanc.

C’est un fait, ce mercato hivernal 2022 aura une saveur particulière puisqu’il arrivera poste-Coupe du Monde et sera donc susceptible de faire grimper la valeur des transferts sur le marché. Malgré tout, et dans sa volonté de terminer en haut du classement à l’issue de la saison, l’OL devrait se montrer actif durant cette période pour offrir un effectif encore plus qualitatif à Laurent Blanc.

OL : Après son arrivée, Laurent Blanc dévoile sa priorité à l'OL https://t.co/L9Cdbl5qM0 pic.twitter.com/MLZ4LmLBfH — le10sport (@le10sport) December 11, 2022

« Apporter une plus-value »

Interrogé par OL Play, Bruno Cheyrou s’est confié sur le mercato, et le directeur du recrutement de l’OL semble ambitieux : « Si on peut bouger, on bougera. En termes de quantité, on est déjà bien fournis. La qualité est conforme à ce que l'on connaît. Si on bouge, c'est pour apporter une plus-value », indique Chreyrou.

« Un mercato particulier »