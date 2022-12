Mercato : Viré par le PSG, Laurent Blanc fait une grosse révélation

Thibault Morlain

Limogé par le PSG en 2016, Laurent Blanc aura mis énormément de temps avant de reprendre ses fonctions d’entraîneur. Aujourd’hui sur le banc de l’OL, il était revenu aux affaires ces derniers mois avec une expérience au Qatar. Annoncé pourtant un peu partout, Blanc a toutefois pris son temps et il s’est expliqué à ce sujet.

Voilà Laurent Blanc de retour au premier plan. Le Cévenol a pris place sur le banc de l’OL, remplaçant ainsi Peter Bosz. L’ancien entraîneur du PSG, qui avait connu une expérience au Qatar dernièrement, retrouve donc les lumières de l’Europe. Il aura toutefois fallu attendre très longtemps pour revoir Blanc, qui avait été limogé par le PSG en 2016.

« Je n’avais pas envie de replonger »

Pourquoi une telle attente pour revenir au premier plan ? A l’occasion d’un entretien accordé à L’Equipe , Laurent Blanc s’est expliqué, confiant : « Après le PSG, je n'avais pas envie de replonger. Les gens ne veulent pas comprendre mais personne n'est à ma place. Je ne suis pas carriériste ».

« Ça m'a changé les idées et donné envie de revenir ici »