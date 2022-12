Transferts - OM : Longoria prépare une grosse opération sur le mercato

Thibault Morlain

Alors que le mercato hivernal approche, du côté de l’OM, cela devrait bouger, que ce soit dans le sens des départs que des arrivées. Pablo Longoria est déjà au travail pour cette fenêtre afin de modifier l’effectif d’Igor Tudor. Et voilà que le président de l’OM serait en train de préparer un gros coup autour de Leonardo Balerdi. Explications.

Bien revenu cette saison à l’OM, Leonardo Balerdi est auteur de belles performances dans le dispositif d’Igor Tudor. Heureux sur la Canebière, il entend s’inscrire sur la durée. Dernièrement, l’Argentin expliquait à propos de son avenir : « Est-ce que je me vois à long terme à l’OM ? Oui. Je suis ici depuis deux ans et demi. Si je peux finir mon contrat ici, c’est quelque chose de bien. J’aime bien le stade, les supporters. Je veux gagner quelque chose ici ». Mais voilà que Pablo Longoria pourrait bien en décider autrement de l’avenir de Balerdi à l’OM.

Balerdi va quitter l’OM…

Et ce samedi, c’est Le Phocéen qui a lâché une grosse information à propos de l’avenir de Leonardo Balerdi. Le média spécialisé a ainsi expliqué que Pablo Longoria ouvrirait la porte à un départ de l’Argentin, moyennant 15M€. « Je ne dis pas que c'est fait, qu'il va partir. C'est la normalité, c'est le lot de tous les clubs. T'as un joueur dans une bonne phase, c'est le meilleur moment pour en tirer de l'argent, il faut arrêter de se poser des questions. L'idée du board, c'est d'arrêter de dire qu'un mec est indiscutable et intouchable et de ne faire partir que ceux qui sont au fond du trou et qui partent au rabais. Ils sont confiants sur l'idée de le vendre plus cher que ce qu'il a été acheté. Ils vont provoquer l’opportunité », a d’ailleurs expliqué le journaliste, Romain Canuti.

… et sera remplacé ?