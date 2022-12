Balerdi, Gerson, Mbappé… Toutes les infos mercato du 10 décembre

La rédaction

Alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes début janvier après la Coupe du Monde au Qatar, Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

OM : Longoria prépare un départ surprise cet hiver

Longtemps critiqué à l'OM, Leonardo Balerdi s'est montré bon ces derniers mois avec Igor Tudor. Mais voilà que l'avenir de l'Argentin pourrait s'écrire loin du club phocéen. En effet, selon les informations du Phocéen , Pablo Longoria travaillerait sur un transfert de Balerdi pour le mercato hivernal de janvier. Et selon le média spécialisé, un chèque de 15M€ pourrait suffire pour recruter le défenseur central de 23 ans.



Ten Hag lâche ses vérités sur le mercato de Cristiano Ronaldo

Aujourd'hui, Cristiano Ronaldo n'est plus un joueur de Manchester United. Suite à son interview fracassante, le Portugais a été remercié. Suite à ce départ, Erik ten Hag a pris la parole. Rapporté par Fabrizio Romano, l'entraîneur des Red Devils a notamment expliqué : « Je voulais qu’il reste, depuis le tout début. (...) C’est lui qui voulait partir, mais avant son interview il ne nous a rien dit ».



OM : Le clan Gerson fait une demande hallucinante à Longoria

L'OM et Flamengo n'ont pas réussi à se mettre d'accord pour le transfert de Gerson. Mais ce feuilleton serait encore loin d'être terminé. En effet, malgré cet échec, le père et agent du joueur de l'OM ne lâcherait rien. Ainsi, selon les informations de SportMed TV , Marcao s'apprêterait à rencontrer Pablo Longoria afin de lui demander de baisser le prix de Gerson pour reprendre les négociations avec Flamengo.



PSG : Le coup de tonnerre se confirme pour le transfert de Mbappé