Mercato - OL : Blanc lâche déjà un message fort sur son avenir

Arnaud De Kanel

Nommé coach de l'OL en remplacement de Peter Bosz, limogé quelques jours plus tôt, Laurent Blanc peine à faire pencher la balance dans le bon sens. Le champion du monde 98 sait que le temps est compté dans un club aux grandes ambitions comme l'OL. Il affiche ses premières craintes en pensant à un éventuel licenciement.

L'OL est dans une situation délicate. Alors que la vente du club n'a toujours pas été finalisée, l'équipe de Laurent Blanc n'est pas au mieux au classement. Les Lyonnais sont huitièmes, à 7 points de la première place européenne. Le temps presse pour Laurent Blanc qui espère que son aventure ne va pas tourner court...

«J'espère avoir le temps»

Jean-Michel Aulas s'était montré patient avant de licencier Peter Bosz. Laurent Blanc souhaite également que son président lui accorde le temps nécessaire pour redresser l'OL. « Lyon a un problème et on a un gros chantier. À nous, c'est-à-dire tout le club, de retrouver la gagne et une identité de jeu pour remettre l'OL là où il doit l'être. Le dire, ça prend cinq secondes, mais le réaliser... J'espère avoir le temps » craint-il dans un entretien accordé à L'Equipe .

Blanc compte profiter du Mondial

Actuellement à Dubai pour la tournée hivernale de l'OL, Laurent Blanc souhaite tirer profit de la pause octroyée par le Mondial pour préparer au mieux la reprise. Les Lyonnais se déplaceront à Brest le 28 décembre.