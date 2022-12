Mercato - PSG : Campos s'attaque à un nouveau crack, une offre à 7M€ dégainée

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Conseiller sportif du PSG, Luis Campos aurait déniché deux jolis coups en Croatie. Le club parisien se serait manifesté pour recruter deux prodiges : Luka Vuskovic et Ljubo Puljic. Des joueurs âgés seulement de 15 ans et suivis par les plus grandes équipes européennes. D'ailleurs, une première offre serait tombée pour le premier cité.

Qualifiée pour les demi-finales du Mondial, la Croatie peut être rassurée. Son avenir est déjà assuré. Deux joueurs, âgés seulement de 15 ans, sont promis à un avenir doré dans un grand club européen. Selon le journaliste Luca Bendoni, Luka Vuskovic (U-19 du Hajduk Split) et Ljubo Puljic (U-17 du NK Osijek) seraient déjà dans les petits papiers de cadors.

Mercato - PSG : Coup de tonnerre pour ce transfert à 90M€ de Campos https://t.co/5mp4sBT6SW pic.twitter.com/TQKAJVJYYX — le10sport (@le10sport) December 10, 2022

Le PSG sur deux pépites croates ?

Ce samedi, C alciomercato.it confirme l'intérêt du PSG pour ces deux pépites croates. Conseiller sportif du club parisien, Luis Campos piloteraient ces dossiers et pourraient passer à l'action pour tenter de recruter Vuskovic et Puljic. Et si c'était déjà le cas ?

Une première offre transmise

En effet, le portail italien annonce qu'une offre de 7M€ est arrivée sur la table du Hajduk Split pour Luka Vuskovic. Pourrait-il s'agir du PSG ? Ce n'est pas impossible, mais le média n'évoque pas la provenance de cette proposition. La Juventus, le Bayern Munich, l'Atalanta et le groupe Red Bull seraient également sur le coup.