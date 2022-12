L'OM veut boucler deux transferts à 0€

Arnaud De Kanel

Lors du dernier mercato estival, l'OM enregistrait sept nouvelles recrues défensives en signant Eric Bailly, Chancel Mbemba, Isaak Touré, Jonathan Clauss, Issa Kaboré, Nuno Tavares et Samuel Gigot. Mais voilà, le début de saison n'a pas apporté satisfaction à Pablo Longoria qui souhaiterait ajouter deux nouveaux visages à son secteur défensif, le tout pour 0€.

A l'affût des bons coups sur le mercato, Pablo Longoria prépare deux nouvelles opérations à 0€ en coulisses. Le président de l'OM sait que le club phocéen doit faire face à des moyens limités pour recruter. Lorsque des opportunités s'offrent à lui, il n'hésite pas à en profiter et c'est ce qu'il compte faire avec deux défenseurs en fin de contrat.

Le gros coup Bensebaini ?

C'est un coup en or qui s'offre à Pablo Longoria sur le mercato. Le polyvalent Ramy Bensebaini, capable d'évoluer dans l'axe de la défense mais également sur le côté gauche, est entré dans la dernière année de son contrat avec le Borussia Monchengladbach. De plus, Nuno Tavares retournera à Arsenal à l'issue de la saison car l'OM n'a pas inclut d'option d'achat dans son prêt. Ainsi, le site jeunesfoteux.com indique que Pablo Longoria pourrait passer à l'action afin de recruter l'Algérien gratuitement. Ce ne sera pas si simple pour l'OM puisque la Juventus et Dortmund seraient aussi sur le coup.

Renfort attendu dans l'axe, un ancien de l'OL pisté