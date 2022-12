Mercato - ASSE : A peine arrivé, le dernier renfort de Batlles envoie un gros message

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Actuellement sans club, Faouzi Ghoulam a rejoint, récemment, le groupe de l'ASSE pour se maintenir en forme. Laurent Batlles lui a même offert du temps de jeu ce vendredi, lors d'une rencontre amicale face à Grenoble. Alors que sa signature n'est toujours pas actée, l'international algérien a affiché sa joie sur les réseaux sociaux.

Formé à l'ASSE, Faouzi Ghoulam est de retour à Saint-Etienne depuis quelques jours. Sans club depuis son départ du Napoli en juillet, l'international algérien s'est entraîné avec le groupe de Laurent Batlles et a même participé à un match amical face à Grenoble ce vendredi (3-1). Touché par deux graves blessures ces dernières années, Ghoulam espère se relancer en Ligue 2.

Mercato - ASSE : Batlles lâche ses vérités sur ce transfert surprise à 0€ https://t.co/LXj2ICMwdD pic.twitter.com/QsjXitIWXl — le10sport (@le10sport) December 10, 2022

« Quel plaisir de retoucher un ballon »

Sur les réseaux sociaux, le joueur de 31 ans a affiché sa joie. « Quel plaisir de retoucher un ballon… ça m’avait tellement manqué, en plus la victoire au bout » a confié Ghoulam sur Instagram . Pour l'heure, le défenseur n'a pas encore signé de contrat avec avec l'ASSE, et Batlles a refusé d'en dire plus après le match.

Batlles maintient le flou dans le dossier Ghoulam