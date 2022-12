PSG : Hécatombe après le Qatar, Christophe Galtier est enfin fixé

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Blessés au Qatar, Nuno Mendes et Danilo Pereira ont dû quitter la Coupe du monde plus tôt que prévu. Presnel Kimpembe, lui, n’a pas pu y aller en raison d’une rechute. Le PSG, qui espère les récupérer pour la Ligue des Champions, ne devrait pas pouvoir compter sur eux avant le mois de janvier, au mieux.

Si Lionel Messi, Kylian Mbappé et même Neymar ont brillé au Qatar, le PSG a aussi connu des mauvaises nouvelles. Nuno Mendes et Danilo Pereira, convoqués avec le Portugal, se sont blessés et ont dû quitter cette Coupe du monde avant la fin. Un coup dur pour Christophe Galtier qui doit préparer la deuxième partie de saison.

Galtier veut récupérer tout le monde pour le Bayern

Le 14 février prochain, le PSG affrontera le Bayern Munich en huitième de finale aller. Un choc que Christophe Galtier espère aborder avec toutes ses forces. Au-delà de Nuno Mendes et Danilo Pereira, la situation de Presnel Kimpembe interroge également, lui qui a dû renoncer à la Coupe du monde au dernier moment.

Retour en janvier, au mieux