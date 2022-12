PSG : Cette énorme polémique déclenchée par Christophe Galtier

Thibault Morlain

Mauricio Pochettino remercié, le PSG a décidé de faire confiance à Christophe Galtier pour le poste d’entraîneur. Cet été, ce dernier est ainsi arrivé de l’OGC Nice et d’un point de vue sportif, tout se passe pour le mieux pour Galtier. Mais voilà qu’il ne manque pas de se retrouver au coeur des polémiques. L’entraîneur du PSG a ainsi déclenché un énorme feuilleton, allant même jusqu’à gagner les débats des politiques français.

Après l’ASSE, le LOSC et l’OGC Nice, Christophe Galtier a décidé de relever un nouveau défi. Et quel défi ! Le voilà depuis le début de la saison sur le banc du PSG. Une sacrée mission pour le natif de Marseille, qui a notamment la pression en vue de la Ligue des Champions. Mais la pression est constante en tant qu’entraîneur du PSG. En effet, chaque fait, chaque geste, chaque parole est soumis à la moindre réaction. Galtier en a d’ailleurs fait l’amère expérience quelques semaines seulement après sa prise de fonction sur le banc du PSG.

Les déplacements du PSG pointés du doigt

Le 3 septembre dernier, le PSG s’imposait à Nantes (0-3), une rencontre pour laquelle le club de la capitale s’était déplacé en jet privé. Alors que des vidéos avaient été postées sur les réseaux sociaux, Alain Krakovitch, patron de TGV-Intercités, avait pointé du doigt le déplacement des Parisiens, postant sur Twitter : « Paris-Nantes est en moins de 2 heures en TGV. PSG, je re-re-renouvelle notre proposition d’offre TGV adaptée à vos besoins spécifiques, pour nos intérêts communs : sécurité, rapidité, services et eco mobilité ».

« On va voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile »