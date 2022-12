PSG : Ça se précise pour le retour de Messi

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Il y a une semaine, Lionel Messi décrochait son premier titre de champion du monde après la victoire de l’Argentine contre l’équipe de France. Après avoir bien fêté son sacre, le septuple Ballon d’Or profite de sa famille. Son retour avec le PSG n’est pas encore fixé, une date devrait être trouvée entre Noël et nouvel an.

Sacré champion du monde avec l’Argentine dimanche dernier après la victoire aux tirs au but contre l’équipe de France, Lionel Messi profite de ses proches en cette période de fêtes. L’attaquant du PSG est à Rosario où il a fêté Noël avec sa famille après une semaine de célébrations, lui qui vient de décrocher son premier titre mondial. Mais quand reviendra t-il à Paris pour retrouver Neymar et Kylian Mbappé, déjà de retour ?

Pas encore de date pour le retour de Messi

La date n’est pas encore connue affirme le journal L’Equipe . Cependant, le quotidien précise que le PSG et Lionel Messi sont en contact régulièrement afin de faire le point sur son état de forme. Une date devrait être fixée entre Noël et nouvel an.

Déjà forfait pour Strasbourg

Pendant ce temps, le PSG prépare son retour à la compétition face à Strasbourg. Même s’ils ont repris l’entraînement, Neymar et Kylian Mbappé sont incertains. Lionel Messi, lui, est d’ores et déjà sûr de ne pas jouer cette rencontre.