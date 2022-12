Coupe du Monde 2022 : Après son sacre, Messi prend une décision tonitruante pour son avenir

Amadou Diawara

Grâce à la victoire de l'Argentine face à la France en finale de la Coupe du Monde, Lionel Messi a remporté le dernier trophée qui lui manquait. Tout juste sacrée, la Pulga a annoncé qu'elle ne comptait pas prendre sa retraite internationale tout de suite. En effet, Leo Messi veut savourer quelques matchs sous le maillot de l'Albiceleste dans la peau d'un champion du monde.

Ce dimanche soir, Lionel Messi a remporté son duel face à Kylian Mbappé. Etincelant - tout comme son adversaire - le vétéran de 35 ans a réussi à mener l'Argentine vers la victoire lors de la finale de la Coupe du Monde face à la France.

Mercato - PSG : Le tarif est enfin fixé pour le transfert d'Adrien Rabiot https://t.co/KxuL8ucIsj pic.twitter.com/fQbC5qHcuh — le10sport (@le10sport) December 23, 2022

«Je ne prends pas ma retraite internationale»

Grâce à ce succès contre les Bleus au Qatar, Lionel Messi a remporté l'ultime trophée qui lui manquait. La Pulga peut désormais mettre un terme à sa carrière internationale, avec le sentiment du devoir accompli. Toutefois, Leo Messi ne compte pas se précipiter avant de tirer sa révérence avec l'Argentine.

«Je veux continuer de jouer pour faire honneur au titre»