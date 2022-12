PSG : «Détruit», Neymar a fait passer un message fort à Galtier

Thomas Bourseau

Neymar a échoué pour la troisième fois en Coupe du monde avec le Brésil. Et cet échec l’a « détruit psychologiquement » selon ses propres dires. Pour autant, le Brésilien s’est dit prêt à porter le PSG pour la seconde partie de saison et veut jouer comme il l’a fait savoir à Christophe Galtier.

Dès le premier match du Brésil pendant la Coupe du monde au Qatar, Neymar s’est blessé à la cheville. Et alors qu’une éventuelle absence pour le reste du Mondial de la Seleçao était crainte, le numéro 10 du Brésil a finalement pu retrouver ses coéquipiers lors du 1/8ème de finale face à la Corée du Sud (4-1) et pendant le 1/4 de finale face à la Croatie (1-1, défaite aux tirs au but).

Neymar «détruit psychologiquement» après l’échec du Brésil au Qatar

Après l’élimination, Neymar s’était dit « détruit psychologiquement » sur son compte Instagram . De quoi jeter un froid sur sa capacité à apporter sa pierre à l’édifice pour les objectifs de la deuxième partie de saison du PSG ? Pas selon Christophe Galtier. De passage en conférence de presse ce mardi avant la réception de Strasbourg au Parc des princes mercredi soir, l’entraîneur du PSG a affirmé qu’en plus d’être prêt physiquement, Neymar l’était également psychologiquement.

«Sa cheville va bien. Sur un plan mental, il a très envie de jouer, donc tout va bien»