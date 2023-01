PSG : Après son calvaire au Mondial, Marquinhos se lâche

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Pointé du doigt après l’élimination du Brésil contre la Croatie (1-1, 4 tab 2) lors du Mondial au Qatar, Marquinhos a depuis retrouvé la compétition avec le PSG, sans pour autant se montrer plus rassurant à son poste. Interrogé après la défaite face au RC Lens, le capitaine parisien a reconnu avoir vécu des dernières semaines compliquées mais se veut optimiste pour la suite.

Marquinhos a vécu une année 2022 pour le moins compliquée. Auteur de prestations irrégulières depuis l’élimination du PSG en Ligue des champions contre le Real Madrid en mars, le défenseur brésilien espérait se relancer au Qatar à l’occasion de la Coupe du monde. Il faut dire que la sélection auriverde arrivait avec le statut de favoris, mais Neymar et ses coéquipiers se sont fait surprendre par la Croatie (1-1, 4 tab 2) dès les quarts de finale au terme d’une rencontre qui restera dans l’esprit de Marquinhos pour longtemps.

Marquinhos en plein doute

Impliqué dans l'égalisation croate et auteur du dernier tir au but raté, Marquinhos était inconsolable au soir du 9 décembre. Quelques jours après, c’est avec le PSG que le défenseur de 28 ans a retrouvé la compétition. Titularisé par Christophe Galtier sur la pelouse du stade Bollaert ce dimanche, quatre jours après la victoire obtenue à l’arrache contre Strasbourg (2-1), Marquinhos a encore montré un niveau inquiétant, mais le capitaine du PSG a assumé ses responsabilités après le match en prenant la parole en zone mixte, revenant notamment sur la situation délicate qu’il traverse depuis la défaite brésilienne au Mondial.

« Perdre une Coupe du monde comme ça, c'était vraiment dur »