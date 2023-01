PSG : Neymar fait une annonce retentissante pour 2023

Pierrick Levallet

Ayant vécu une terrible désillusion avec le Brésil lors de la Coupe du monde au Qatar, Neymar doit désormais compter sur le PSG pour vivre une saison pleine de réussite. La star de 30 ans a d'ailleurs annoncé qu'il était maintenant focalisé sur ses objectifs en club et qu'il entendait bien les atteindre.

Ayant démarré la saison en trombe avec le PSG, Neymar a vu l’année 2022 se terminer d’une façon très différente de ce qu’il avait imaginé. Le parcours de la star parisienne à la Coupe du monde s’est arrêté au stade des quarts de finale, alors qu’il rêvait de soulever le graal avec le Brésil. Le joueur de 30 ans a eu du mal à accepter cette terrible désillusion.

Feliz 2023 !!Happy 2023!!#neymar pic.twitter.com/sv5me1LVa0 — Neymar Jr Site (@NeymarJrSite) December 31, 2022

Neymar entend bien «poursuivre [ses] objectifs avec le PSG»

Depuis, Neymar a fait son retour avec le PSG. Et il semble très déterminé à tout rafler cette saison avec son club. « Je vais passer la fin de l'année ici à m'entraîner pour poursuivre mes objectifs avec le PSG, la Ligue des champions et le championnat de France, de toute façon nous poursuivrons tous ces objectifs » a-t-il confié dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux.

«Bonne année 2023 à vous tous»