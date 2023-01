En vacances avec Mbappé, il reçoit une grosse pression

Pierrick Levallet

Alors qu'Achraf Hakimi a eu le droit à quelques jours de repos, qu'il a pris avec Kylian Mbappé, Nordi Mukiele se montre de plus en plus convaincant depuis la reprise de la saison. Le joueur de 25 ans a d'ailleurs réalisé une grande prestation ce mercredi face au SCO Angers. Néanmoins, Nordi Mukiele avoue ne vouloir mettre aucune pression sur Achraf Hakimi.

Mis au repos pour le match de Coupe de France face à Châteauroux, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi en ont profité pour prendre quelques jours de vacances. Les deux joueurs du PSG se sont rendus à New-York et ont bien rechargé les batteries. Le Marocain, suspendu pour une accumulation de cartons jaunes, n’a pas fait son retour contre le SCO Angers. Et cela commence à profiter à un joueur de Christophe Galtier.

Mukiele est de plus en plus convaincant

Depuis quelques rencontres, Nordi Mukiele se montre plutôt convaincant sur son côté droit. Depuis la reprise de la saison avec la Coupe du monde, l’international français a disputé toutes les minutes avec le PSG. Ce mercredi, il a d’ailleurs délivré deux passes décisives face au SCO Angers.

«Je suis là pour aider l’équipe»