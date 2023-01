Mercato - PSG : Un incroyable coup de tonnerre en préparation pour Hakimi ?

Arnaud De Kanel

Homme fort du parcours héroïque du Maroc à la Coupe du monde, Achraf Hakimi fait parler de lui au sujet de son avenir au PSG. Bien qu'il soit un titulaire indiscutable aux yeux de Christophe Galtier, la latéral réfléchirait à un départ. Il serait même d'un bon oeil un retour à l'Inter Milan.

Après un début de saison compliqué sur le plan personnel avec le PSG, Achraf Hakimi a retrouvé le sourire au Qatar avec la sélection marocaine. Mais durant cette parenthèse mondialiste, il n'a pas oublié qu'il était sous contrat avec le PSG. Il se serait même posé des questions sur la suite de sa carrière qui pourrait se poursuivre en Italie...

Hakimi prépare son retour à l'Inter

Champion d'Italie avec l'Inter Milan, Achraf Hakimi a gardé un lien fort avec ses anciens coéquipiers. Il entre souvent en contact avec Lautaro Martinez et il lui aurait fait part de ses envies de retour. Il aimerait s'inspirer de ce qu'à fait Romelu Lukaku l'été dernier. « Hakimi de retour ? C'est un rêve pour lui. Ce qui est certain, c'est qu'il serait particulièrement heureux à l'Inter, car Achraf a dit à ses amis et à ses coéquipiers qu'il n'hésiterait pas à revenir. Ces jours-ci, il a commencé à penser au fait que Lukaku soit revenu. La différence avec Lukaku est que Hakimi est toujours le titulaire incontesté du PSG » a révélé le journaliste italien Pietro Guadagno. Le clan Hakimi a immédiatement clarifié la situation.

Le clan Hakimi met les choses au clair