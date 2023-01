Mauvaise nouvelle pour le PSG

La rédaction

Alors que le choc entre le Bayern Munich et le PSG en 8èmes de finale de Ligue des Champions approche, le retour d’une star du club allemand se profile : Sadio Mané, grand absent de la Coupe du Monde notamment, devrait pouvoir participer à la rencontre.

Blessé depuis le 8 novembre dernier, l’international sénégalais Sadio Mané devrait bientôt être de retour dans le groupe bavarois. Ce dernier s’était fait opérer du genou la semaine suivant sa blessure. Présent en conférence de presse ce jeudi, l’entraîneur du Bayern Julian Nagelsmann s’est montré optimiste sur le retour de son joueur, notamment pour affronter le PSG.

Un joueur très important pour le Bayern

Après une petite période d’adaptation dans son nouveau club et dans un nouveau championnat, Mané avait tout de même réussi à bien s’acclimater au collectif bavarois. Nagelsmann a d’ailleurs rappelé son importance en conférence de presse : « C'est un joueur important, si tout se passe bien, il se pourrait qu'il revienne à temps pour le PSG. Nous verrons comment il réagit à la charge de travail » .

Pour satisfaire Mbappé, le PSG va devoir casquer https://t.co/YW1dTqYom0 pic.twitter.com/o6qRWAOe3h — le10sport (@le10sport) January 12, 2023

Nagelsmann pas sûr à 100 %

Le coach allemand n'est pas non plus certain de la disponibilité de son joueur pour le match du 14 février : « Personnellement, je ne l'envisage pas encore pour le match aller ». En revanche, Mané sera quasiment sûr d'être présent au match retour. Une donnée à prendre en compte pour le PSG.