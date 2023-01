Hakimi s’exile avec Mbappé, il est menacé !

Arthur Montagne

Après une Coupe du monde très aboutie avec le Maroc, Achraf Hakimi bénéficie de quelques jours de repos qu'il a mis à profit pour partir en vacances avec Kylian Mbappé. Pendant ce temps-là, Nordi Mukiele occupe le poste de latéral droit au PSG et s'impose comme plus qu'une doublure. C'est en tout cas l'avis de Christophe Galtier.

Titulaire indiscutable dans le couloir droit de la défense du PSG depuis son transfert en 2021, Achraf Hakimi en a profité pour briller durant la Coupe du monde avec le Maroc, demi-finaliste du Mondial au Qatar. Après un tel parcours, l'ancien joueur de l'Inter Milan était revenu très tôt à l'entraînement en compagnie de Kylian Mbappé afin de participer aux deux matches de Ligue 1 contre Strasbourg et Lens. Et comme l'attaquant de l'équipe de France, Achraf Hakimi a bénéficié de quelques jours de repos en décalé et était donc absent pour le match de Coupe de France face à Châteauroux ainsi que pour la réception d'Angers en Ligue 1. Et pendant ses vacances avec Mbappé, Hakimi a vu Mukiele briller à sa place.

«Mukiele est plus qu’une doublure»

Très en jambes depuis la reprise de la saison, l'ancien joueur du RB Leipzig a délivré deux passes décisives contre Angers mercredi soir (2-0). Christophe Galtier ne manque donc pas d'encenser Nordi Mukiele. « Il est plus qu’une doublure. Il a cette capacité à être très polyvalent, à pouvoir jouer en défense centrale ou à droite dans une défense à trois ou à quatre. Le fait qu’Achraf ait participé à la Coupe du monde et qu’il soit allé loin dans la compétition implique qu’il mérite de récupérer », assure-t-il en conférence de presse avant de poursuivre.

«Nordi a élevé son niveau de jeu»