Mercato - PSG : Après sa prolongation, Verratti lâche ses vérités

Thibault Morlain

C’était annoncé depuis quelques temps maintenant, cela a été officialisé avant le match face à Strasbourg : Marco Verratti a prolongé jusqu’en 2026 avec le PSG. Présent au sein du club de la capitale depuis plus de 10 ans maintenant, l’Italien va donc continuer l’aventure avec les champions de France. Et suite à cela, Verratti s’est exprimé pour les médias du PSG.

Entre le PSG et Marco Verratti, l’histoire d’amour de ne va pas s’arrêter de sitôt. Arrivé en 2012 de Pescara, l’Italien est aujourd’hui plus heureux que jamais dans la capitale où il vient de signer un nouveau contrat. Voilà désormais Verratti lié jusqu’en 2026 avec le PSG. Une immense fierté pour le protégé de Christophe Galtier.

Mercato - PSG : Marcus Thuram ouvre grand la porte au PSG https://t.co/srK8aEeZQp pic.twitter.com/RIgFBJ72xP — le10sport (@le10sport) December 31, 2022

« Je prouve à mon club que je pourrais jouer toute ma vie pour lui »

« C’est un moment très important pour moi. Je prouve à mon club que je pourrais jouer toute ma vie pour lui. Je veux tout donner à ce club. Je veux gagner et écrire de nouveaux chapitres ici. Gagner avec Paris ce n'est pas comme gagner pour un autre club car j’ai grandi ici. Je compare mon amour pour Paris à celui que je ressens pour Pescara. Quand j’étais petit, c’était mon rêve de gagner avec Pescara. Aujourd’hui, mon rêve c’est de continuer à gagner avec le Paris Saint-Germain. Peut-être que je finirais ma carrière ici à Paris, le club pour lequel j'ai tout donné ou peut-être que je terminerais ma carrière à Pescara, le club de ma jeunesse », a d’abord lâché Marco Verratti pour les médias du PSG.

« Ma plus grande fierté c’est d'être ici »