Mercato - PSG : Annonce surprise pour Verratti, Galtier lâche une punchline

Guillaume de Saint Sauveur

Mercredi soir, en marge de la reprise du championnat avec le match contre Strasbourg, le PSG a annoncé à la surprise générale la prolongation de contrat de Marco Verratti jusqu’en 2026. Une bonne nouvelle aux yeux de son entraîneur, Christophe Galtier, qui n’a pas manqué d’ironiser sur cette annonce.

C’était dans l’air du temps, et le PSG a décidé de l’officialiser mercredi soir avant le coup d’envoi du match de championnat contre le RC Strasbourg (2-1) : Marco Verratti a fixé son avenir dans la capitale, prolongeant son contrat jusqu’en 2026. L’aventure parisienne, débutée en 2012 pour le milieu de terrain italien de 30 ans, va donc se poursuivre, et Christophe Galtier a accueilli cette nouvelle avec un grand sourire pour le PSG.

« Ce sera peut-être Marc au bout d’un moment »

Interrogé en conférence de presse après la rencontre, l’entraîneur du PSG a même lâché une punchline en référence à la longue histoire de Marco Verratti depuis dix ans et demi en France : « C’est une très bonne nouvelle pour le club, les supporters et l’entraîneur que je suis. Marco, enfin ce sera peut-être Marc au bout d’un moment (rires), est très marqué PSG. Je me souviens des propos de Carlo Ancelotti lorsque je l’avais questionné à son sujet il y a quelques années. Il m’avait dit qu’il allait devenir un joueur exceptionnel. Dix ans après, il l’est. C’est un signe fort de sa part, mais aussi du club, qui prouve vouloir conserver ses joueurs cadres », estime Galtier.

« Le meilleur au monde à son poste »