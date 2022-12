Mercato - Officiel : L'annonce surprise du PSG !

Arthur Montagne

Depuis plusieurs semaines, la prolongation de Marco Verratti est évoquée. Et c'est désormais officiel ! Le milieu de terrain italien est désormais lié au PSG jusqu'en 2026. Sur le fond, cette prolongation n'est pas une surprise, mais sur la forme, le club de la capitale a pris tout le monde de court en officialisant la nouvelle ce mercredi soir sur la pelouse du Parc des Princes.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, les prolongations de contrat sont la priorité de Luis Campos. Et elles sont toutes en excellente voie, même celles des stars Lionel Messi et Sergio Ramos dont l'engagement prend fin en juin prochain. Mais cela concerne également trois cadres du PSG à savoir Presnel Kimpembe, Marquinhos et Marco Verratti, tous liés jusqu'en juin 2024. Et l'international italien est le premier à régler son avenir.

Verratti prolonge au PSG

En effet, le PSG a fait une belle surprise au Parc des Princes en annonçant la prolongation de Marco Verratti qui a posé devant ses supporters avant le match contre Strasbourg avec un maillot floqué 2026, la nouvelle date d'expiration de son contrat. « Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la prolongation de contrat de Marco Verratti pour deux saisons supplémentaires. L’international italien est désormais lié avec le club de la capitale jusqu’au 30 juin 2026 », explique le PSG par le biais d'un communiqué. Arrivé en 2012 au PSG, Marco Verratti pourrait donc rester 14 ans à Paris s'il honore son bail.

Al-Khelaïfi déclare sa flamme à Verratti