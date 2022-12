Transferts : Un mercato hivernal calme au PSG, voilà les raisons

Thibault Morlain

A quelques heures de l’ouverture du mercato hivernal, l’une des questions est de savoir ce que fera le PSG lors de ce mois de janvier. Et visiblement, Luis Campos et la direction parisienne ne devraient pas énormément bouger pour renforcer l’effectif de Christophe Galtier. Une décision à propos de laquelle on en sait d’ailleurs un peu plus.

Ces dernières semaines, de nombreux noms ont circulé du côté du PSG pour ce mercato hivernal. Mais comme le10sport.com vous l’a révélé, le club de la capitale n’a pas prévu de recruter durant ce mois de janvier. Une tendance d’ailleurs confirmée par Christophe Galtier. « Moi je suis très heureux et satisfait de mon effectif, mais le mercato reste le mercato. Il n’y aura pas d’arrivées s’il n’y a pas de départs, et à l’heure actuelle avec Luis Campos, on n’a pas de joueur qui ont envie de bouger, ils sont bien ici. Mais le mercato sera long, on verra comment les choses évoluent. Je suis très satisfait de mon effectif, le groupe travaille très bien », a assuré l’entraîneur du PSG.

Des contraintes économiques…

Alors que le mercato hivernal s’annonce donc calme au PSG, L’Equipe en dit plus sur les raisons de cette décision du club de la capitale. Et deux facteurs expliqueraient alors cela. Le premier ? Comme l’explique le quotidien sportif, le PSG doit f aire avec certaines contraires économiques. En effet, dans l’oeil du fair-play financier, les Parisiens doivent réduire de 30% leur masse salariale. Difficile donc d’ajouter de nouveaux joueurs quand il y a déjà 54 joueurs sous contrat à Paris.

… et sportives pour le PSG !

Luis Campos n’a ainsi pas totalement les mains libres sur le mercato pour renforcer le PSG. De plus, les champions de France ne voudraient également pas empiler les joueurs. Cet été, la décision avait déjà été prise de dégraisser et de réduire l’effectif, la politique resterait toujours la même aujourd’hui. Malgré tout, la porte resterait toujours ouvertes pour certains départs, à commencer par celui de Keylor Navas.