«C’est grave», le PSG doit gérer un nouveau calvaire

Fraichement revenu de blessure avec le PSG, Presnel Kimpembe a lourdement rechuté dimanche soir lors du choc face à l’OM. Une nouvelle blessure qui lui est fatale, puisque l’international français sera out jusqu’à la fin de la saison, et Christophe Galtier a réagi à cette très mauvaise nouvelle.

Dimanche soir, le PSG a frappé fort en allant s’imposer sur la pelouse de l’OM en championnat (3-0), se rassurant après la crise traversée durant ce mois de février. Mais ce Classico a néanmoins réservé une mauvaise nouvelle de taille pour le club de la capitale, puisque Presnel Kimpembe a été touché au tendon d’Achille.

Kimpembe out jusqu’en fin de saison

Et le verdict est sans appel : le numéro 3 du PSG sera éloigné des terrains jusqu’à l’issue de la saison. Un véritable coup dur pour Christophe Galtier, qui disposait déjà jusqu’ici d’options très limités dans le secteur défensif. Cette lourde blessure de Kimpembe vient encore davantage compliquer la tâche.

« C’est grave »