Le PSG a évité un désastre avec Mbappé, une star jubile

Pierrick Levallet

Le 8 février dernier, l'OM s'était imposé contre le PSG. Mais à ce moment-là, Christophe Galtier était privé de Kylian Mbappé, blessé. La star de 24 ans a d'ailleurs fait son retour plus vite que prévu et a brillé ce dimanche lors de la victoire du PSG au Vélodrome (0-3). L'international français avait d'ailleurs manqué à Marco Verratti.

Ce dimanche, le PSG a pris sa revanche sur l’OM. Le club de la capitale a pu compter sur un Kylian Mbappé impressionnant pour aller décrocher la victoire au Vélodrome (0-3). Le 8 février dernier, en Coupe de France, c’était l’OM qui s’était imposé (2-1). Mais Christophe Galtier avait été privé d’un élément essentiel dans son onze.

Mbappé se lâche, l’OM n’en revient pas https://t.co/xK1QnnkDTu pic.twitter.com/iMyCOnRxFQ — le10sport (@le10sport) February 27, 2023

Mbappé a fait l’impossible avec son retour

En Coupe de France, Kylian Mbappé avait dû déclarer forfait. Blessé, la star de 24 ans était annoncée au repos pour quelques semaines. Mais à la surprise générale, il avait pu faire son retour contre le Bayern Munich moins d’une semaine plus tard. Une aubaine pour le PSG puisque son profil manquait cruellement dans le onze.

Mbappé avait manqué à Verratti