Un scandale éclate, le PSG fait une annonce

Accusé de viol, Achraf Hakimi a vu le parquet de Nanterre ouvrir une enquête après qu'une jeune femme de 24 ans s’est présentée au commissariat de Nogent-sur-Marne pour déclarer avoir été violée par le joueur du PSG. Le club de la capitale est sorti du silence.

L'annonce a fait l'effet d'une bombe. Lundi soir, alors qu'il présent à la cérémonie The Best, Le Parisien révélait qu'Achraf Hakimi était visé par une enquête pour viol. Une jeune femme de 24 ans s'est effectivement présenté au commissariat de Nogent-sur-Marne, déclarant avoir été violée par l'international marocain du PSG. Si elle n'a pas porté plainte, le parquet Nanterre s’est autosaisi de cette affaire.

Au cœur d’un scandale, une star du PSG se défend https://t.co/PehiJX3DJJ pic.twitter.com/60b3QpduyI — le10sport (@le10sport) February 28, 2023

«Le club est au soutien du joueur qui a fermement démenti les accusations»

Néanmoins, du côté du PSG semble serein et défend son joueur. « Le club est au soutien du joueur qui a fermement démenti les accusations et fait confiance à la justice, fait-on savoir du côté du club. Le PSG est une institution qui promeut le respect sur le terrain et en dehors », explique une source au sein du club de la capitale pour Le Parisien .

Pas de changements à court terme sur le plan sportif pour Hakimi ?

D'autre part, le PSG précise qu'en l'état actuel des choses, il n'y a pas de raison d'imaginer qu'Achraf Hakimi soit absent de l'entraînement mercredi, ni samedi pour la réception du FC Nantes au Parc des Princes. Pour le moment, les lourdes accusations qui pèsent sur l'international marocain ne changent rien sur le plan sportif.