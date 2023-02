«Il montre l’exemple», le PSG tient son nouveau patron

Pierrick Levallet

Étincelant depuis son retour de blessure, Kylian Mbappé se montre de plus en plus comme un élément indispensable au PSG. De par ses performances, il faisait déjà l'unanimité sur le terrain auprès de ses coéquipiers. Mais désormais, la star de 24 ans s'impose également dans le vestiaire comme un leader important du groupe parisien.

Sans Kylian Mbappé, le PSG affichait de grosses difficultés début février. Mais depuis qu’il est revenu de blessure, les choses vont bien mieux dans la capitale. Auteur de quatre buts en deux matchs (deux contre le LOSC, deux contre l’OM), l’attaquant de 24 ans montre qu’il est devenu essentiel dans le onze de Christophe Galtier.

Sauveur du PSG, Mbappé brille

Avec lui, le PSG dispose d’une arme redoutable offensivement. Il l’a d’ailleurs prouvé ce dimanche contre l’OM. Profitant des errements de la défense, Kylian Mbappé s'est montré omniprésent dans le jeu, tant dans la construction qu’à la finition. Grâce à ses accélérations ou alors par la passe, l'international français a donné du fil à retordre à la charnière d'Igor Tudor. Sur le pré, il fait l'unanimité. Mais il commence également à se faire une place très importante dans le vestiaire.

Mbappé taille patron dans le vestiaire