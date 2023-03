PSG : Comparé à un «escroc», Mbappé se fait dézinguer en Espagne

Hugo Chirossel

En fin de contrat la saison passée, Kylian Mbappé était attendu de pied ferme au Real Madrid. Tout semblait bouclé pour qu’il rejoigne la Casa Blanca, avant qu’il ne choisisse finalement de prolonger avec le PSG. Une décision qui avait été très mal reçue en Espagne et qui ne semble toujours pas digérée, compte tenu des propos du journaliste Juan Manuel Rodriguez.

Un an après, l’avenir de Kylian Mbappé fait encore beaucoup parler en Espagne. Selon OK Diario , le Real Madrid serait toujours intéressé par l’international français, quelques mois après qu'il ait posé un lapin aux Merengue, dans le cadre d'un transfert qui pourrait atteindre les 200M€. Si certains espèrent toujours que Kylian Mbappé finisse par s’engager avec la Casa Blanca , cela ne semble pas être le cas de Juan Manuel Rodriguez.

« Ne vous laissez pas berner par un escroc »

Connu pour ses apparitions dans l’émission El Chiringuito , le journaliste espagnol s’en est pris à Kylian Mbappé dans un article publié sur Libertad Digital . « Si vous tombez deux fois dans le même piège, c'est décidément votre faute. Service d'information : ne vous laissez pas berner par un escroc de l'amour car tout ce qu'il veut, c'est votre argent et non votre cœur », a-t-il écrit, dans une comparaison entre les relations amoureuses et le choix de l’attaquant du PSG de ne pas rejoindre le Real Madrid.

