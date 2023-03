Une star du PSG plombée par cette nouvelle polémique ? La réponse

Hugo Chirossel

Mis en examen pour viol, Achraf Hakimi est dans la tourmente ces derniers jours. Blessé, il ne sera pas présent samedi soir, lors de la réception du FC Nantes au Parc des Princes. Par le biais de son avocate, l’international marocain a dénoncé une tentative de racket dans cette affaire. Malgré les circonstances, le joueur du PSG semble en tout cas garder le moral.

À quelques jours du huitième de finale retour de Ligue des champions face au Bayern Munich, une nouvelle polémique touche le PSG. En effet, une jeune femme de 24 ans accuse Achraf Hakimi de viol et l’international marocain a été mis en examen ce vendredi.

Hakimi mis en examen pour viol

Les faits remonteraient au 25 février dernier. Par le biais d’un communiqué transmis à L’Équipe , l’avocate d’Achraf Hakimi a indiqué que d’après elle son client a été l’objet d’une tentative de racket dans cette affaire. En attendant, le latéral du PSG est légèrement blessé et ne sera pas disponible samedi pour la réception du FC Nantes, mais il devrait pouvoir se rendre à Munich mercredi.

Hakimi souriant à l'entraînement