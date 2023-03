«Je me fais chier», il enrage à cause du PSG et de Mbappé

Arnaud De Kanel

Le PSG affrontait le FC Nantes ce samedi soir pour le compte de la 26ème journée de Ligue 1. Les hommes de Christophe Galtier ont profité d'une entame catastrophique des Canaris pour prendre deux buts d'avance assez rapidement. Un début de rencontre pas au goût d'Antoine Kombouaré, extrêmement remonté après ses joueurs.

Soirée spectaculaire au Parc des Princes ! Le PSG s'est défait du FC Nantes 4 buts à 2 dans un match palpitant. Kylian Mbappé en a de son côté profité pour devenir l'unique meilleur buteur de l'histoire du club de la capitale. Les hommes de Christophe Galtier ont bien été aidés par le début de match raté des Canaris . Antoine Kombouaré a fait le show en conférence de presse.

«J’ai pas aimé le visage qu’on a montré»

« Je me dis que je me fais chier sur le terrain, je m’emmerde, ce n’est pas l’image que j’ai de mon équipe, j’ai pas aimé le visage qu’on a montré mais je n’ai pas senti mes joueurs déjà à l’échauffement, j’ai poussé une gueulante juste avant qu’il démarre le match, il y a beaucoup de choses que je n’ai pas aimé », a lâché le coach du FC Nantes en conférence de presse. Il s'est ensuite calmé pour commenter la prestation de Kylian Mbappé.

«On a pas trop mal contenu Kylian»