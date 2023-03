Scandale FFF : Coup de froid pour Platini

Thibault Morlain

Tandis que Noël Le Graët a donc fini par démissionner de son poste de président de la FFF, c’est Philippe Diallo qui assure désormais l’intérim. Mais un nouveau patron sera élu à la Fédération, reste maintenant à savoir qui. Alors qu’ils sont nombreux à réclamer l’arrivée de Michel Platini, voilà que cela semble difficilement envisageable.

Depuis plusieurs semaines, le football français traverse une grosse période de turbulences. Suite à son dérapage sur Zinedine Zidane, Noël Le Graët a été accablé et face à la pression, il a finalement démissionner de son poste de président de la FFF. De quoi ouvrir la porte à l’arrivée d’un nouveau patron du football français. Mais qui ? Alors que le nom de Michel Platini revient souvent dans les débats, l’ancien star de l’équipe de France pourrait bien avoir d’autres plans.

Le Graët attaque, le gouvernement Macron lâche une énorme punchline https://t.co/SLkupryjsL pic.twitter.com/7ZGpX62PVN — le10sport (@le10sport) March 5, 2023

« J’en ai parlé avec lui… »

Proche de Michel Platini, le journaliste Jacques Vendroux avait dernièrement fait une grande annonce à propos de la présidence de la FFF, assurant alors : « Mon favori est évidemment Michel, parce que je considère que c’est l’homme de la situation, qui sera capable de faire consensus autour de lui, par rapport à tout ce qu’il a déjà fait. J’en ai parlé avec lui, et non, il n’a pas très envie de revenir. Mais si on lui demande de revenir dans l’intérêt de la France, il va revenir ».

Les coulisses de la rencontre entre Platini et la ministre des Sports