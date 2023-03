Le Graët : «Ça me fait sursauter», le clan Macron hallucine

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Mardi dernier, Noël Le Graët démissionnait de son poste de président de la Fédération française de football. Mais les ennuis sont loin d'être terminés pour l'homme de 81 ans, visé par une enquête pour harcèlement moral et sexuel. Des accusations, qu'il récuse. Ministre des sports, Amélie Oudéa-Castéra a réagi à cette affaire.

La situation était devenue intenable pour Noël Le Graët. Pointé du doigt par le rapport d'audit, commandé par le ministère des Sports, et accusé de comportements sexistes au sein de la FFF, l'homme de 81 ans a présenté sa démission mardi dernier. Mais ne comptez pas sur lui pour reconnaître une once de responsabilité. Visé par une enquête pour harcèlement moral et sexuel, Le Graët continue de clamer son innocence.

« Je n'ai jamais harcelé personne, ni moralement ni sexuellement »

« Je le conteste totalement et je ne me présenterais pas devant vous si je mentais. Je n'ai jamais harcelé personne, ni moralement ni sexuellement. Je suis surpris par toute cette cabale. Je ne sais pas qui est derrière, mais je finirai par le savoir. Je n'ai rien fait de mal et j'attends de voir les suites avec mes avocats » a déclaré Le Graët dans un entretien à L'Equipe . Des propos, qui ont fait bondir Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports.

« Il n’avait plus la légitimé requise »