Le Graët attaque, le gouvernement Macron lâche une énorme punchline

Après avoir présenté sa démission, Noël Le Graët va contre-attaquer. L'ancien président de la Fédération française de football va porter plainte contre la ministre des Sports pour diffamation, mais aussi demander l'annulation du rapport d'audit, qui a précipité son départ. Ce dimanche, Amélie Oudéa-Castéra a répondu à ces attaques.

On le savait, ce n'est pas l'amour fou entre Noël Le Graët et Amélie Oudéa-Castéra. Et les conclusions du rapport d'audit n'ont rien arrangé. Ciblé par ce rapport, l'ancien président de la FFF va porter plainte contre la ministre des Sports, pour diffamation. Dans un entretien accordé au JDD , Amélie Oudéa-Castéra lui a répondu.

Scandale FFF : Surprise, il vole au secours de Le Graët https://t.co/UOenx5wMyj pic.twitter.com/PTt3rRsi0W — le10sport (@le10sport) March 2, 2023

« Il me reproche d’avoir menti ? C'est fort de café d’aller sur ce terrain »

« Il me reproche d’avoir menti ? Je trouve révoltant d’utiliser ce terme. J’ai restitué à la lettre les conclusions du rapport. Je n’ai pas menti d’un mot, jamais. Et je trouve fort de café d’aller sur ce terrain sachant que, il y a encore peu, Noël Le Graët disait qu’il n’avait pas écrit de SMS et qu’il ne savait pas en écrire… » a confié la ministre des Sports, avant de se confier sur le rôle d'Emmanuel Macron dans cette affaire.

« Il y a comme un paradoxe »