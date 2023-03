Nouvelle candidature pour Didier Deschamps

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Alors que Steve Mandanda et Hugo Lloris ont pris leur retraite internationale, Didier Deschamps va devoir procéder à un gros renouvellement au poste de gardien. Lucas Chevalier, très bon avec le LOSC, est candidat. Le portier français a parlé d’une potentielle arrivée en équipe de France.

Le 16 mars prochain, Didier Deschamps annoncera sa première liste depuis la défaite en finale de la Coupe du monde. S’il y a des incertitudes pour plusieurs secteurs, on est certain qu’il y aura du changement au poste de gardien. Hugo Lloris et Steve Mandanda ont pris leur retraite internationale et la nouvelle génération fait pression.

Chevalier bientôt avec les Bleus ?

Lucas Chevalier, le gardien du LOSC, en fait partie. Devenu titulaire cette saison, l’ancien joueur de Valenciennes est déjà candidat à l’équipe de France vu la vague de départs. Interrogé par RMC Sport , Lucas Chevalier a conscience qu’il a un coup à jouer.

«Il y a peut-être une petite ‘hype’»