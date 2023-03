Surprises en équipe de France, les plans de Deschamps révélés

Thibault Morlain

Jeudi, Didier Deschamps annoncera la liste des joueurs convoqués en équipe de France pour affronter les Pays-Bas et le Pays de Galles. Après la Coupe du monde, un nouveau cycle est annoncé chez les Bleus, d’autant que plusieurs cadres ont pris leur retraite. Quels choix fera alors Deschamps ? Certaines tendances se dégagent.

L’équipe de France va retrouver les terrains depuis la finale perdue de la Coupe du monde. Alors que les Bleus vont affronter les Pays-Bas et le Pays de Galles, Didier Deschamps donnera sa liste des joueurs convoqués d’ici quelques jours. Et forcément, la question est de savoir qui y figurera. Ce dimanche, Téléfoot a donné certains éléments de réponse.

Deschamps y croyait, Benzema lui fait une annonce fracassante https://t.co/DLzfJhcWRZ pic.twitter.com/aLqbIy38L5 — le10sport (@le10sport) March 12, 2023

Du nouveau chez les gardiens et en défense

Au poste de gardien, avec les retraites de Steve Mandanda et Hugo Lloris, on devrait alors retrouver Mike Maignan (Milan AC) comme numéro 1 avec derrière lui Brice Samba (RC Lens) ainsi qu’Alphonse Areola (West Ham). En défense, Jean-Clair Todibo (Nice) et Wesley Fofana (Chelsea) seraient évoqués.

Encore de gros absents en équipe de France