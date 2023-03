Benzema - Deschamps : Après le clash, il craque

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Depuis vendredi soir, et la parution de l'entretien de Didier Deschamps, Karim Benzema lance des messages acerbes sur les réseaux sociaux. Il affirme que le sélectionneur ment délibérément en évoquant son forfait lors du dernier Mondial. Une brouille, qui exaspère Bixente Lizarazu. Présent sur le plateau de TF1, le champion du monde 1998 a exprimé sa lassitude.

Le 19 novembre dernier, l'équipe de France annonçait le forfait de Karim Benzema. Touché à la cuisse, le buteur du Real Madrid était dans l'incapacité de terminer le tournoi avec les Bleus selon un communiqué. Sauf que le clan Benzema annonce que le joueur souhaitait se soigner à Doha, s'estimant capable de revenir avant la finale. Deux visions s'opposent dans cette affaire. Et dans un entretien accordé au Parisien, Deschamps en a remis une couche.

Deschamps livre sa version sur le forfait de Benzema

« Karim est meurtri car cette Coupe du monde représentait beaucoup pour lui. Il me dit : C’est mort. Le diagnostic de notre médecin rejoint celui qu’on lui a donné à Madrid. Au mieux, son retour à l’entraînement ne pouvait pas intervenir avant le 10 décembre. On est restés ensemble une vingtaine de minutes. En le quittant je lui dis : Karim, il n’y a pas d’urgence. Tu organises ton retour avec le team manager. En me réveillant, j’apprends qu’il est parti. C’est sa décision, il ne vous dira pas le contraire, je la comprends et la respecte » a déclaré le sélectionneur de l'équipe de France.

Benzema conteste

La réponse de Benzema n'a pas tardé. « Mais quelle audace » a-t-il inscrit sur les réseaux sociaux avant d'annoncer qu'il prendrait la parole pour livrer sa vérité. « Je vais devoir m’expliquer pour le peuple » a annoncé Benzema ce samedi soir. Mais interrogé sur cette brouille, Bixente Lizarazu s'est montré désemparé.

« J’en peux plus »