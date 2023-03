«J’en peux plus» : En direct, il s’énerve à cause de Benzema

Thibault Morlain

Alors que l’histoire entre Didier Deschamps et Karim Benzema n’a jamais été un long fleuve tranquille, ça chauffe à nouveau entre les deux suite aux dernières déclarations du sélectionneur à propos du forfait de KB9 pour la Coupe du monde. Un feuilleton qui ne manque pas d’agacer les observateurs, à commencer par Bixente Lizarazu.

Ces derniers jours, ça s’est à nouveau envenimé entre Didier Deschamps et Karim Benzema. En effet, le sélectionneur de l’équipe de France a pris la parole dans les médias, revenant notamment sur le forfait du joueur du Real Madrid à la Coupe du monde. Une version qui n’a clairement pas plu à KB9, qui s’est alors lâché sur les réseaux sociaux.

« C’est une incompréhension permanente »

Ce conflit entre Didier Deschamps et Karim Benzema n’en finit plus de faire parler et ça agace Bixente Lizarazu. Ce dimanche, sur le plateau de Téléfoot , le champion du monde 98 a lâché : « J’en peux plus. Ça fait trop longtemps. C’est une incompréhension permanente entre les deux. Maintenant c’est la fin de la carrière internationale de Benzema ».

« On a compris qu’il y avait un problème entre les deux »