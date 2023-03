L’OM envoie un gros message à Didier Deschamps

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Capitaine de l’OM et auteur d’une très belle saison avec le club olympien, Valentin Rongier sera forcément devant sa télévision jeudi prochain pour la liste de Didier Deschamps. Le milieu marseillais postule à une place en équipe de France. Igor Tudor, son entraîneur, est convaincu qu’il le mérite.

Jeudi prochain, Didier Deschamps annoncera sa première liste depuis la défaite en finale de Coupe du monde. Avec les retraites internationales de Raphaël Varane, Hugo Lloris et Steve Mandanda, il y aura forcément des nouvelles têtes en équipe de France. Et il pourrait y avoir d’autres surprises au milieu de terrain.

Rongier postule pour l’équipe de France

Auteur d’une très grosse saison avec l’OM, Valentin Rongier postule à une place en équipe de France. Devenu capitaine depuis que Dimitri Payet est remplaçant, le milieu de terrain français voudrait forcément imiter Matteo Guendouzi et Jordan Veretout, ses coéquipiers à l’OM. « C’est un objectif sans l’être. Pour moi, c’est que du bonus. Si jamais, un jour, j’ai la chance d’aller en équipe de France, ce sera une récompense et une fierté énorme. Mais je ne me fixe pas cet objectif-là, je ne me mets pas de pression particulière en me disant 'il faut que tu sois appelé'. Je joue avec l’OM, je suis épanoui, je joue quasiment tous les matchs, notre équipe est performante et c’est ça le principal. Si ça doit venir, ça viendra. Et ça sera pour mon plus grand bonheur », révélait Rongier après la défaite contre le PSG dans L’After Foot .

«Pour moi, c’est un joueur de l’équipe nationale»