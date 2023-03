Deschamps attaqué, il peste contre Benzema

La rédaction

Le cas Karim Benzema en équipe de France est reparti de plus belle ces derniers jours. Après les propos de Didier Deschamps sur son forfait avant la Coupe du monde 2022, l’attaquant du Real Madrid a démenti cette version, annonçant qu’il prendrait bientôt la parole. Eric Di Meco s’est exprimé sur cette affaire et a déploré que les deux hommes n’aient pas réussi à collaborer en sélection.

« Je vais devoir m’expliquer pour le peuple . » Après l’entretien de Didier Deschamps accordé au Parisien et ses propos sur le forfait de Karim Benzema, ce dernier est sorti du silence sur les réseaux sociaux. L’attaquant du Real Madrid n’a pas donné d’explication claire, mais a laissé entendre qu’il prendrait bientôt la parole pour donner sa version des faits, insinuant que le sélectionneur mentait.

« Je pense que cette histoire de Benzema en équipe de France est un grand gâchis »

« Est-ce qu’on aura la version de Karim ? Est-ce que ce sera la bonne ? Je ne sais pas. Moi, franchement, je pense que cette histoire de Benzema en équipe de France est un grand gâchis. C’est impressionnant comment les deux n’ont jamais réussi à travailler ensemble sereinement », a déclaré Eric Di Meco à ce sujet, dans le Super Moscato Show sur RMC .

« On a un goût d’inachevé »