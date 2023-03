Il a écœuré Mbappé et prend le jackpot !

La rédaction

Phénoménal en finale de Coupe du monde face à Kylian Mbappé et l’équipe de France, Emiliano Martinez avait longuement charrié l’attaquant du PSG à la suite de la victoire de l’Argentine. Depuis, le gardien a multiplié les déclarations en s’excusant pour son attitude. Ce dernier a décidé de vendre ses gants du match face aux Bleus afin de réaliser une bonne action.

Il avait été le bourreau des Bleus. Emiliano Martinez, gardien d’Aston Villa et de la sélection argentine, avait privé les coéquipiers de Kylian Mbappé d’exulter en repoussant lors des derniers instants de la finale de la Coupe du monde au Qatar, une frappe de Randal Kolo-Muani. Récemment désigné meilleur gardien du monde par le trophée The Best décerné par la FIFA, l’Argentin a fait parler de lui ces derniers temps.

Une vente à 42 000 € pour Emiliano Martinez !

Comme révélé par la FUPEA, la fondation pédiatrique Argentine, « Dibu » Martinez a mis en vente ses gants portés lors de la finale de la dernière Coupe du monde à Doha. Au terme d’enchères, le gardien a récolté la modique somme de 42 000 €, qui seront reversés au service d’oncologie pédiatrique de l’hôpital Juan Garrahan.

