Arabie Saoudite : «Ça va se faire», il confirme la vente de l’OM

A l'origine de l'arrivée de Frank McCourt à l'OM en 2016, Didier Poulmaire lui a rendu hommage. Cette sortie aurait pour intérêt de préparer la sortie de l'Américain, sur le point de vendre le club à des investisseurs saoudiens. Pour le journaliste Thibaud Vézirian, la passation de pouvoir devrait voir le jour dans les prochains mois.

Un temps proche de Frank McCourt, Didier Poulmaire a été invité sur l'antenne de RMC pour se prononcer sur l'Américain. L'avocat a tenu à rendre hommage au Bostonien, tant décrié. « Il ne faut pas avoir la mémoire courte et il faut quand même se souvenir où se trouvait le club au moment où il a été repris par Frank (McCourt). Le club était quand même dans une très très très mauvaise situation, sans visibilité, sans ressource. On ne peut pas ne pas le remercier d’avoir sauvé le club » a-t-il lâché. Pour Thibaud Vézirian, cette sortie entre dans un plan plus global.





« L’intérêt est de faire sortir McCourt par la grande porte »

« L’intérêt est de faire sortir McCourt par la grande porte. On le sonde comme beaucoup d’avocats et hommes d’affaires. Mais ce qui est contradictoire, c’est qu’il dit qu’il n’a plus de relation avec McCourt. Donc on le sonde sans aucun intérêt. La seule réalité de l’intérêt de cette sortie est de dire bravo à McCourt pour qu’il puisse sortir par la grande porte. Mais aussi d’encrer pour le grand public que la vente de l’OM est possible » a-t-il lâché sur Twitch.

La vente de l'OM est annoncée