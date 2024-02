Vente OM : Le départ de McCourt préparé en coulisses

Thibault Morlain

Si Frank McCourt est l'actuel propriétaire de l'OM, ça pourrait ne pas durer. En effet, alors que le feuilleton de la vente du club phocéen dure depuis un moment, actuellement, une officialisation semble plus proche que jamais. Si McCourt a toujours démenti une volonté de vendre l'OM, son discours serait différent en privé. D'ailleurs, ça bougerait en coulisses...

Frank McCourt est-il prêt à vendre l'OM ? Malgré les démentis de l'Américain, si un investisseur arrive avec la bonne offre, l'affaire pourrait se conclure. L'Arabie Saoudite est d'ailleurs annoncée pour venir reprendre les commandes du club phocéen. Une chose est sûre, ça intéresse du monde de racheter l'OM puisque des renseignements sont pris de tous les côtés à ce sujet.



Sa réponse lui coûte sa signature à l’OM ! https://t.co/q9IVB9Fndd pic.twitter.com/YXYkWhdz3V — le10sport (@le10sport) February 8, 2024

« On me sonde »

Conseiller de Frank McCourt au moment de son rachat de l'OM à Margarita Louis-Dreyfus, Me Didier Poulmaire a fait une révélation concernant les approches reçues en vue d'une vente du club phocéen. « Si on m’approche pour racheter l’OM ? On me sonde, oui. En ce moment ? Je suis soumis au secret professionnel donc je ne peux malheureusement pas vous en parler. Plus que d’habitude ? Non, il y a toujours du bruit autour », a-t-il lâché sur RMC .

« Quelqu'un s’est intéressé au club... »