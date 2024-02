OM : Guendouzi envoie un gros message à Gattuso

Jean de Teyssière

L'OM a eu une nouvelle fois eu un mercato très animé l'été dernier, et il a perdu de nombreux cadres. Dimitri Payet ou encore Matteo Guendouzi ont quitté le club sans être remplacés. L'ancien joueur d'Arsenal a pris la direction de l'Italie pour rejoindre la Lazio Rome, et ce, sous la forme d'un prêt avec une option d'achat obligatoire. Il clame toujours son amour pour l'OM et souhaite que Gennaro Gattuso parvienne à redresser le club.

Cette saison, entre le mercato estival et hivernal, il y a eu 37 mouvements à l'OM. Encore une fois, Pablo Longoria a frappé fort sur le mercato, même si cette saison, cette stratégie ne semble pas avoir porté ses fruits. L'OM a notamment perdu deux de ses capitaines, Dimitri Payet et Matteo Guendouzi, mais ce dernier ne semble pas avoir de rancœur, malgré son départ pour la Lazio Rome.

«Je resterai marseillais à vie, ça c'est sûr»

Dans une interview accordée au Canal Football Club , l'ancien milieu de terrain de l'OM témoigne de son amour pour le club phocéen, avant d'interpeler Gennaro Gattuso : « Tout le monde connaît l'attache que j'ai pour l'OM, pour les supporters et la ville. J'ai eu un réel coup de foudre pour ce club, donc forcément ça peut être quelque chose qui se passera dans le futur, on verra. Je resterai marseillais à vie, ça c'est sûr. »

«J'espère qu'il va réussir à faire de très belle chose avec cette équipe»