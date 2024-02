L’OM court à la catastrophe, un cadre sort du silence

Jean de Teyssière

L'OM ouvrait le bal lors de cette 21ème journée de Ligue 1 et recevait le promu messin. Un match qui pouvait s'apparenter à un match idéal pour se relancer, Metz ayant enchaîné sept défaites de suite en Ligue 1. Pourtant, les hommes de Gennaro Gattuso, rapidement réduit à 10 suite à l'expulsion de Samuel Gigot n'ont pas réussi à vaincre le FC Metz, malgré le premier but de Faris Moumbagna. La crise est là et Pau Lopez, le gardien marseillais a tiré la sonnette d'alarme.

L'OM n'est pas encore totalement devancé dans la course pour l'Europe puisque malgré sa septième place, les Marseillais ne sont qu'à six points du podium et cinq de la Ligue Europa. Mais vu le niveau de jeu affiché, il faudra faire beaucoup mieux pour tenter de se raccrocher au peloton de tête. La crise est là et le gardien de l'OM semble savoir comment s'en défaire.

L'OM replonge dans la crise

Trois matchs en 2024 pour l'OM : aucune victoire. Quoi de mieux que le promu messin, sept défaites consécutives pour eux en Ligue 1, pour repartir sur de bons rails et se relancer dans la course à l'Europe ? L'OM n'a pas réussi à en profiter, concédant un match nul alors qu'ils avaient ouvert le score. Mais tout au long du match, ils ont semblé incapables de faire mieux qu'un match nul. Après le mois de septembre, l'OM replonge dans la crise.

«On est capable de changer tout ça»